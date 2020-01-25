"ويندام جاردن" يرفد القطاع الفندقي بخدمات متميزة

مسقط - الرؤية

تم الافتتاح التجريبي لفندق ويندام جاردن مسقط الخوير، الذي يتكون من 143 غرفة وجناحا بتصميم ويندام جاردن العصري.

وقال ياسر بهاء مدير عام الفندق إنّه يقع في شارع دوحة الأدب بإطلالة على شارع السلطان قابوس، على بعد 20 دقيقة عن مطار مسقط الدولي، ويضم مرافق ترفيهية متطوّرة، تشمل ناديًا صحيا ومسبحا داخليا خاصا بالسيدات، إضافة إلى نادٍ آخر ومسبح خارجي، وغرفة بخار وساونا، فضلاً عن اختيارات متعددة من المطاعم، منها مطعم الأندلس الذي يقدم أشهى المأكولات العالمية وهو مثالي لتناول غداء عمل أو عشاء مع الأصدقاء والعائلة. والمطعم البرازيلي "شوراسكاريا" ستيك هاوس ويفتتح قريبا في الدور الثامن كأول مطعم برازيلي متخصص في مسقط. و"اكسبريس كافيه" في منطقة الاستقبال "اللوبي" ويقدم مجموعة مختارة من المخبوزات والمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الجاهزة.

ويضم الفندق أيضًا 4 غرف لاجتماعات الشركات والاحتفالات؛ ليصبح بذلك وجهة مثالية لفعاليات الأعمال والترفيهية. ويعد الفندق جزءا من مجمّع النورس التجاري للتسوق.