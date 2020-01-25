36% زيادة في صافي أرباح بنك نزوى

مسقط – الرؤية

بلغ صافي أرباح بنك نزوى للعام 2019 بعد الضريبة 10,2 مليون ريال عُماني محققا نموا بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي. وأكدت النتائج المالية الأولية الأداء المتميز للبنك، حيث نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 22% لتصل إلى 33 مليون ريال عُماني في ظل استقرار نمو المصاريف التشغيلية، التي بلغت 18.4 مليون ريال عُمان وبنسبة نمو 11%.

وعلى الجانب الآخر، سجل إجمالي الأصول نمّوًا مميزًا بواقع 19% حيث بلغ إجمالي الأصول للبنك 1.035 مليار ريال عُماني، ما يعد إنجازًا كبيرا في مسيرة البنك نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية وزيادة حصته السوقية. وجاء النمو بشكل رئيسي نتيجة للنمو في إجمالي التمويلات وزيادة محفظة الودائع وقاعدة العملاء.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي - رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: لقد واصلنا تحقيق نتائج متميزة لمساهمينا على الرغم من التحديات الاقتصادية وتعكس هذه النتائج قوة واستقرار المركز المالي للبنك والمدعوم بنموذج تشغيلي فعال؛ مشيدًا بالدور الذي يبذله مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك نزوى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية وزيادة القيمة للمساهمين حيث سيواصل البنك دوره الريادي في قيادة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة وزيادة حصته السوقية على مستوى قطاع الصيرفة الإسلامية بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام.