4.32 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الثالث

الرؤية- نجلاء عبدالعال

حقق الميزان التجاري للسلطنة فائضاً بقيمة 4.32 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 11.106 مليار ريال؛ وشملت صادرات نفطية -من النفط الخام والمصفى والغاز الطبيعي المسال- بقيمة بلغت 7.619 مليار ريال، وصادرات غير نفطية بقيمة بلغت 2.47 مليار ريال تقريباً، وبلغت قيمة إعادة التصدير 1.017 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية 6.786 مليار ريال.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد شهدت قيمة الصادرات السلعية تفاوتاً بين الارتفاع والتراجع مقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي؛ فتراجعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 0.6% وذلك نتيجة انخفاض قيمة الصادرات من النفط الخام ولكن قيمة النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال حققت ارتفاعا بنسب 9.7%، و11.2% على التوالي.

وشهدت قيمة جميع السلع المعاد تصديرها من السلطنة تراجعات -فيما عدا إعادة صادرات منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتي زادت بنسبة 47.7% إلى 171 مليون ريال، أما المنتجات المعدنية فانخفضت قيمة إعادة تصديرها إلى 59.5 مليون ريال تقريبا بنسبة تراجع 81.8%، وتراجعت قيمة إعادة تصدير الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 6.9% إلى 219 مليون ريال تقريبا، ومعدات النقل بنسبة 14% إلى 297 مليون ريال تقريبا.

وفي فيما يتعلق بالشركاء التجاريين للسلطنة فاستمرت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في قائمة مستوردي المنتجات العمانية غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حيث استوردت منتجات بقيمة 461 مليون ريال مقابل 385 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 28.7%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية مع تراجع قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إليها بنسبة 13.6% إلى 451 مليون ريال، ودخلت الهند لتحتل المرتبة الثالثة حيث زادت قيمة الصادرات العمانية إليها من 205 ملايين ريال في نهاية سبتمبر 2018 إلى نحو 230 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام الجاري، فيما تراجعت قيمة التصدير إلى قطر بنسبة 35.5% إلى 171 مليون ريال.

وفيما يتعلق بإعادة التصدير استمرت الإمارات في المركز الأول في قائمة إعادة التصدير من السلطنة رغم انخفاض قيمة المعاد تصديره إليها بنسبة 3% لتصل إلى 296 مليون ريال، فيما تراجعت قيمة إعادة التصدير إلى قطر بنسبة 23% لتقف عند 207 ملايين ريال، وصعدت قيمة إعادة التصدير إلى إيران بنسبة 53.2% لتصل إلى 170 مليون ريال.

أما الواردات السلعية إلى السلطنة فقد استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مصدر للواردات إلى السلطنة وبلغت قيمة الواردات منها 2.755 مليار ريال، وجاءت الصين ثانية في التصدير للسلطنة بما قيمته 464 مليون ريال.