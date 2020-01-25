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45 لاعبا في برنامج مدرسة البنفسج لكرة القدم بالرستاق

السبت 25 يناير 2020 07:46 م بتوقيت مسقط

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الرستاق- الرؤية

انطلق برنامج مدرسة البنفسج لكرة القدم التابع لفريق عيني الرياضي المنتسب إلى نادي الرستاق الرياضي حيث يشارك في البرنامج الصيفي أكثر من ٤٥ لاعبَا تتراوح أعمارهم ما بين ٧ إلى ١٥ سنة من هواة كرة القدم رغبة في تطوير مهاراتهم وصقل موهبتهم وهواياتهم.

وتقدم المدرسة برنامجًا تدريبيًا لمدة يومين في الأسبوع يتم من خلاله تنمية المهارات الكروية بالإضافة إلى برنامج ثقافي يتضمن محاضرات متنوعة في مجالات التحفيز والصحة والقيم الإسلامية بالإضافة إلى ألعاب تعليمية تعنى بتنمية مهارات القيادة والتركيز والعمل الجماعي.

وقال زكريا الرويشدي المشرف على مدرسة البنفسج إنه للعام الثالث على التوالي تسعى مدرسة البنفسج لاستثمار إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلاب وتنمية مهاراتهم بمنهج علمي ذي معايير مميزة تسمح لهم للانطلاق نحو عالم الاحتراف في كرة القدم. وأضاف الرويشدي ان البرنامج تم إعداده وفق الاحتياج الذي إرتأيناه للاعبين كما لم نغفل عن تغذية العقل ثقافيًا لتكتمل سلسلة الإعداد.

وتستضيف المدرسة بين فترة وأخرى عدد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات لإعطاء الدروس للمنتسبين سواء العلمية والثقافية والدينية والصحية وغيرها، كما قامت بإستضافة اللاعبين المميزين كان من بينهم في برنامج العام الفائت نجم المنتخب العماني عبدالعزيز المقبالي وقائد فريق فنجاء صلاح السيابي وغيرهم من  اللاعبين والمدربين.

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