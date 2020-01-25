كلية الإعلام بجامعة السلطان قابوس تحتضن 3 دورات تدريبية

مسقط - الرؤية

تنطلق، صباح اليوم الأحد، بجامعة السلطان قابوس، ثلاث دورات تدريبية في مجال الاعلام، يُنظِّمها قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وبالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، ومعهد الجزيرة للإعلام.

وقال الدكتور حسني نصر رئيس قسم الإعلام: إنَّ الدورات الثلاثة تُدشِّن مشروع التعاون المستقبلي بين القسم وبين معهد الجزيرة للإعلام، وهو المشروع الذي يستهدفُ نقل المعارف والخبرات الإعلامية الحديثة في مجالات العمل الاعلامي المختلفة إلى طلاب القسم والموظفين بالأقسام الإعلامية بدائرة العلاقات العامة والإعلام، وجميع المهتمين بهذا المجال في الجامعة.

وأضاف نصر: إنَّ الدورات الثلاث ستستمر لمدة أسبوع، ويقدمها مدربون متخصصون من معهد الجزيرة للإعلام، كما تسعى هذه الدورات إلى تزويد المشاركين، الذين يصل عددهم إلى 60 مشاركا، بالمهارات الضرورية في ثلاثة مجالات؛ هي: صحافة الموبايل، وصناعة الفيلم الوثائقي، والمراسل التليفزيوني.

وأشار الدكتور حسني نصر إلى أن أهداف دورة صحافة الموبايل تشمل التعرف والتدرب على استخدام كاميرا الموبايل، وتسجيل الصوت وبرامج المونتاج، والتعرف على الإمكانيات والقيود التي تحكم صناعة الأفلام المنتجة بالهاتف المحمول، والإلمام بالقضايا الأخلاقية التي تحكم إنتاج المادة الإعلامية المنتجة بالموبايل، وتعزيز مهارات تصوير ومونتاج وبث المنتج الإعلامي بالهاتف المحمول، إلى جانب إجراء المقابلات الإعلامية، وإعداد المحتوى الإعلامي باستخدام الهاتف المحمول. وكشف نصر أن دورة مهارات المراسل التليفزيوني تتضمن مدخلا في أساسيات العمل التليفزيوني، وخصائص الصحافة التليفزيونية، وقوالب المعالجة الإخبارية للتليفزيون، وكيفية اجراء المقابلات الصحفية وإعداد التقارير ومهارات الإلقاء وتقديم الرسالة التليفزيونية المباشرة.

وأوضح أنَّ دورة صناعة الفيلم الوثائقي تركز على مهارات التصوير، وفن إجراء المقابلات وتسجيل الصوت، ومهارات المونتاج باعتباره القوة الخلاقة لصناعة الفيلم، وكيفية صناعة الفيلم الوثائقي بمهنية وإبداع من الفكرة إلى الشاشة.

من جانبه، أكد المهندس سالم بن علي الهنائي مدير مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة السلطان قابوس، على أهمية الدورات التدريبية في مجال العمل الإعلامي.

وقال الهنائي: إن الدورات تنسجم مع أهداف المركز التي تتضمن تدريب وتأهيل الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية؛ من خلال عقد البرامج التدريبية الجماعية والفردية داخل السلطنة وخارجها، إضافة لابتعاثهم للدراسات العليا؛ وذلك لنيل الدرجات العلمية المُتقدّمة كلٍّ حسب مجاله وتخصصه؛ مما كان له أثره الواضح في عملية تعمين العديد من الوظائف الأكاديمية والطبية والفنية والإدارية داخل الجامعة. وأضاف بأنَّ التعاون مع قسم الاعلام بالجامعة ومعهد الجزيرة للإعلام في تقديم هذه الدورات يتيح الفرصة لعدد كبير من موظفي الجامعة لتنمية مهاراتهم في مجال الإعلام والاستفادة من خبرات العمل؛ من خلال التدريب وتوفير فرص متساوية للتدريب والتأهيل الأكاديمي لجميع فئات الكادر الوظيفي بالجامعة، حسب احتياجات وضروريات العمل، إلى جانب توثيق العلاقات مع الجامعات والمراكز الدولية في مجال التدريب.