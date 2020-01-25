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يوفر 500 فرصة عمل مباشرة.. وبدء تنفيذ الإنشاءات العام المُقبل

43 مليون ريال استثمارات وطنية لإنشاء حي الأعمال "ميسان سكوير" في "اقتصادية الدقم"

السبت 25 يناير 2020 05:29 م بتوقيت مسقط

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◄ 20 مبنى تضم محلات تجارية ومطاعم وشقق فندقية ومواقع ترفيهية

مسقط - الرؤية

وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة ميسان العقارية، اتفاقية حق انتفاع لإنشاء حي للأعمال تحت مسمى "ميسان سكوير الدقم".

ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة وعن شركة ميسان العقارية صادق بن جعفر بن سليمان الرئيس التنفيذي للشركة.

ويتألف المشروع من 20 مبنى تضم مجمعا تجاريا يشتمل على محلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب متنوعة، كما يشتمل "ميسان سكوير الدقم" على وحدات للتملك (حق انتفاع) وأخرى للإيجار، وشقق فندقية، وفندق لرجال الأعمال، وأماكن للترفيه وأخرى للخدمات وقاعة متعددة الأغراض، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية أكثر من 122 ألف متر مربع.

وسيُقام المجمع على مساحة 100 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه خلال 5 مراحل ابتداء من عام 2021، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى التي يبدأ العمل فيها في يناير 2021 إنشاء مبنى مكاتب مكون  من 3 أجنحة.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 43 مليون ريال عُماني وأن يوفر 500 فرصة عمل مُباشرة.

ويأتي إنشاء "ميسان سكوير الدقم" ضمن جهود الهيئة لاستقطاب الاستثمارات المحلية وتشجيعها على الاستثمار في المنطقة، كما يعبر المشروع عن ثقة المستثمرين العمانيين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقدرتها على النمو.

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43 مليون ريال استثمارات وطنية لإنشاء حي الأعمال "ميسان سكوير" في "اقتصادية الدقم"

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