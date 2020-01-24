أمطار متفرقة على بعض المناطق .. وتزايد فرص الهطول خلال الساعات المقبلة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة مسندم شهدت هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال 24 ساعة الماضية مع استمرار تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة و فرص هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم وسواحل بحرعمان خلال الساعات القادمة.

وأضافت بأن الطقس غائم إلى غائم جزئيًا على محافظة مسندم مع احتمال لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا، وصحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات الشمالية مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على محافظتي الوسطى وظفار.

وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 26 / 20 وفي ولاية صلالة 26 / 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في ولاية ثمريت وأدناها 4 درجات في جبل شمس.