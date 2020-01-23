الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تمنح المكرم حاتم الطائي العضوية الشرفية

الرؤية – محمد قنات

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، خلال زيارة لجريدة الرؤية، اليوم، المكرم حاتم الطائي العضوية الشرفية نظرًا لدوره الكبيرة في تعزيز "المسؤولية الاجتماعية" وتعزيز ممارستها.

من جانبه قال الدكتور علي آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، إن الزيارة إلى صحيفة الرؤية والإلتقاء برئيس تحريرها المكرم حاتم الطائي، تأتي في إطار الدور الكبير الذي يقوم به المكرم على المستوى الوطني والعربي والدولي في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية، ودعمه لأنشطتها.

وأضاف الدكتور علي آل إبراهيم أن الزيارة ستنعكس بالإيجاب على دعم أنشطة الاتحاد في المنطقة العربية على وجه الخصوص والدولية على وجه العموم.

وتابع، أنه خلال الزيارة لسلطنة عمان تم تدشين شعار الدورة الثانية من جائزة الشركات العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2020م، التي يترأسها الشيخ عبد الله بن سالم الرواس، السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبه ثمن المكرم حاتم الطائي، هذه الخطوة، مؤكدًا دعمه لنشاط الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، اقليميًا وعربيًا وفتح آفاق التعاون ما بين الشبكة وجريدة الرؤية من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة وبخاصة المنتدى العماني للمسؤولية الاجتماعية، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه حديثاً لدعم المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الطائي، إن التنمية بمختلف اشكالها ليست مسؤولية الحكومات فقط، فالقطاع الخاص يقع على عاتقه دور لاستكمال المنظومة التي ينشدها المجتمع.