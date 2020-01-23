الموت يغيب المصرفي البارز عبدالقادر عسقلان

الرؤية- خاص

رحل عن عالمنا فجر اليوم المصرفي البارز والخبير الاقتصادي عبدالقادر عسقلان، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في قطاع المال والأعمال، امتدت لعقود طويلة، شهدت نجاحات متعددة وإنجازات في القطاع المصرفي والمالي.

وعسقلان (أبوأحمد) شغل في آخر مسيرته المهنية منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك عمان العربي الذي قضى فيه نحو 57 عاما من العمل المتواصل، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل".

وفي عام 2016، وثق عسقلان لمسيرته المهنية والشخصية في كتاب يحمل طابع المذكرات، بعنوان "مسيرة من الإنجاز والعطاء"، أفصح فيه عن محطات فاصلة في حياته العملية والخاصة، وقدم خلاصة تجربته كمصرفي ناجح استطاع أن يؤسس ويدير أحد أقوى البنوك ليس فقط على مستوى السلطنة، بل أيضا على مستوى العالم العربي.

وعسقلان فلسطيني الأصل، ولد في مدينة نابلس الفلسطينية، التي ألهمته الكثير من الأفكار والتطلعات، وعززت في داخله الشعور العروبي المؤمن بقضية العرب الأولى؛ القضية الفلسطينية.

وحاز عسقلان على ثقة وتقدير العديد من مؤسسات الدولة، والتقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- رحمه الله- كما التقى بمختلف المسؤولين في الدولة بالقطاعين العام والخاص.

والراحل كان متزوجا من الفاضلة اعتدال عرفات، وله أربع بنات هن: رند، وحنان، وريم، وسحر.

وتتقدم "الرؤية" بخالص العزاء والمواساه الى أسرة الراحل عبدالقادر عسقلان داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .