أمين عام "الشورى" يستعرض تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

مسقط – الرؤية

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، سعادة كرونيليا كروتجاسر، مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى السلطنة والوفد المرافق لها في إطار زيارة الوفد للسلطنة.

وفي بداية اللقاء رحّب سعادة الشيخ الأمين العام بمسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى علاقات السلطنة بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، خاصة تلك الجوانب المتعلقة بالجوانب البرلمانية، ودور السلطنة في المشاركة بالاجتماعات والمحافل الدولية.

وقّدّم سعادته نبذة عن مسيرة الشورى بالسلطنة ومراحل تطورها، ودور الأمانة العامة بالمجلس وما تقوم بها من جهود في دعم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ومساندتهم في أداء مهامهم، كما قدم سعادته للوفد الزائر نبذة حول نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

من جانبها تقدمت مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالشكر والتقدير لمجلس الشورى وأمانته العامة على حفاوة الاستقبال خلال هذه الزيارة التي تعرّفت من خلالها على أدوار ومهام المجلس ولجانه الدائمة، وأكّدت في الوقت ذاته على حرص واهتمام مندوبية الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع السلطنة في مختلف المجالات.