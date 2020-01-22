0.15% انخفاضا بالتضخم في ديسمبر

مسقط - الرؤية

انخفض معدل التضخّم بالسلطنة في ديسمبر الماضي بنسبة 0.15% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018م وفق أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 0.21% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار في شهر ديسمبر 2019م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.33%، ومجموعة النقل بنسبة 1.83%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.22%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.78%، وكذلك مجموعة الاتصالات بنسبة 0.26%.

وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.13%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.72%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.18%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 4.98%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.97%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.01%، والتبغ بـ 92.52%.

ومقارنة بالشهر السابق انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.21%، حيث انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ 0.01%، المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.81%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.02 %، والملابس والأحذية بـ 0.09%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.39%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.02%. وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بـ 0.01%، واستقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى والصحة والاتصالات والتعليم والتبغ.