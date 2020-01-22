"الغرفة" تستضيف لقاءً لتعزيز التبادل السياحي مع النيبال وأوكرانيا ولتوانيا

الرؤية – أحمد الجهوري

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة السياحة لقاء للتبادل السياحي مع جمهورية النيبال الاتحادية الديموقراطية، وجمهورية أوكرانيا الشعبية وجمهورية لتوانيا بحضور سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة سارميلا بارجولي سفيرة جمهورية النيبال الاتحادية الديموقراطية، وسعادة فاديم فاخروشيف سفير جمهورية أوكرانيا الشعبية، وزمزيكاس الملحق التجاري لجمهورية لتوانيا، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع السياحة وذلك بفندق فريزر سويتس.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها علي بن سالم الحجري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة السياحة رحب فيها بالحضور، مؤكدا أهميّة اللقاء للوقوف على الفرص والتحديات التي تعرقل جهود زيادة التجارة البينية مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل عام والدول المشاركة في اللقاء بشكل خاص، والذي بدوره يخدم القطاع السياحي وتفعيل مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد الحجري أن الغرفة تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز دور قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني والدفع بهذا القطاع نحو تطوير مؤسسات القطاع الخاص العاملة فيه، بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2016 – 2040. ومعرفة التحديات التي تواجه القطاع السياحي بين السلطنة وهذه الدول والعمل معا للوصول إلى حلول لتلك التحديات.

وقدم المهندس مُحمد بن محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة عرضا مرئيا حول فرص الاستثمار السياحي الواعدة في السلطنة والحوافز والتسهيلات الممنوحة.

كما قدّم أصحاب السعادة سفراء الدول المشاركة عروضا مرئية حول السياحة في بلدانهم. واستعرض سعادة فاديم فاخروشيف سفير جمهورية أوكرانيا الشعبية أنواع السياحة التي تستهدفها أوكرانيا ومنها السياحة الطبية وسياحة المغامرات وغيرها من الأنواع. وتطرّق سعادته إلى آلية استخراج التأشيرات لزيارة أوكرانيا.

وقدمت سعادة سارميلا بارجولي سفيرة جمهورية النيبال الاتحادية الديموقراطية عرضا حول النيبال بشكل عام وأهم المؤشرات السياحية. وتطرّقت إلى أكثر الدول المصدرة للسياح إلى النيبال وهي الهند والصين وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت في عرضها إلى الاستراتيجية الوطنية السياحية في النيبال 2016 - 2025. كما قدم مانتاس زمزيكاس الملحق التجاري لجمهورية لتوانيا عرضا مرئيا حول السياحة في لتوانيا، واختتم اللقاء بجلسة حوارية أدارها الإعلامي عادل الكاسبي للرد على استفسارات الحضور.