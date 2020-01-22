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"اقتصادية الدقم" تطرح مزايدة لإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري

الأربعاء 22 يناير 2020 09:57 م بتوقيت مسقط

"اقتصادية الدقم" تطرح مزايدة لإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري

الدقم – الرؤية

 

طرحت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس مزايدة عامة لإدارة وتشغيل وتطوير مشروع ميناء الصيد البحري والمشاريع الاستثمارية ذات الصلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ودعت الهيئة القطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في التنافس على المزايدة، محددة تاريخ 25 فبراير 2020 آخر موعد لتقديم عروض المزايدة، وتاريخ 11 فبراير لزيارة موقع المشروع. ويشمل نطاق العمل إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الصيد البحري بالدقم، واستثمار الأراضي في منطقة الميناء.

ويعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد بالسلطنة، ويبلغ عمقه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج بطول 3.3 كم، ورصيف ثابت بطول 1.3 كم، و6 مراسٍ عائمة، إضافة إلى أرض مخصصة للأغراض السياحية المرتبطة بميناء الصيد البحري، وطرق معبدة تربط الميناء بمنطقة الصناعات السمكية وباقي المشاريع الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويهدف المشروع إلى استغلال الموقع المتميز لميناء الصيد البحري والمخزون السمكي المتوفر بالدقم والاستفادة من البنية الأساسية لميناء الصيد من كواسر الأمواج والواجهة البحرية وعمق الميناء، ومجمع الصناعات السمكية من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص عمل للعُمانيين، وتدعيم قطاع إعادة التصدير، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد قيمة مضافة للثروة السمكية الموجودة بالمنطقة.

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