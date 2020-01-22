المجلس الأكاديمي للكليات التطبيقية يعتمد نتائج الخريجين لفصل الخريف

مسقط - الرؤية

عَقَد المجلسُ الأكاديميُّ لكليات العلوم التطبيقية اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2019/2020م، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الأكاديمي، وعدد من موظفي المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.

وتضمَّن الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات المجلس في اجتماعه الأول، كما تمَّ استعراض نتائج الطلاب الخريجين بكليات العلوم التطبيقية لفصل الخريف للعام الأكاديمي (2019-2020) وكانت التوصية برفع النتائج إلى مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية للاعتماد. وناقش المجلس كذلك خطة توزيع الأنشطة والفعاليات بكليات العلوم التطبيقية للأعوام الأكاديمية (2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024)، إضافة إلى مناقشة مقترح خطة القبول بكليات العلوم التطبيقية للعام الأكاديمي 2020/2021م.