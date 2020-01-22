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"الأوقاف" تنظم ملتقى "الود الأسري" في ولاية بوشر

الأربعاء 22 يناير 2020 08:28 م بتوقيت مسقط

"الأوقاف" تنظم ملتقى "الود الأسري" في ولاية بوشر

مسقط - الرؤية

انطلقتْ فعاليات ملتقى "الود الأسري" الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -ممثلة بدائرة الإرشاد النسوي- والذي يستمر لمدة أسبوعين بولاية بوشر.

ويهدفُ البرنامج إلى زيادة الوعي الأسري في التربية والتنشئة الصالحة للأجيال، وترسيخ القيم والأخلاق الزكية والمبادئ الحميدة لدى الأسرة، والمحافظة على المبادئ العمانية الأصيلة للمجتمع.

وتقام ثلاث محاضرات في مجلس الأبرار بالأنصب، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحًا، وتناقش ثلاثة محاور؛ هي: "الحوار الأسري"، و"الاحتواء الأسري للأبناء في عصر التكنولوجيا"، و"الإشباع العاطفي" لدى الطفل تقدمها نخبة من المتحدثات.

وتنظَّم في مجلس أم القرى ثلاث محاضرات بعنوان: "أنا وابني"، و"الإشباع العاطفي"، و"حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت"، وفي مجلس عمر بن عبدالعزيز بالعذيبة تُقام محاضرات متنوعة من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا، وتناقش محاورَ "يا بني اركب معنا"، وأصبوحة بعنوان "أنا وابني والتربية الإيجابية".

من جانبها، قالت ميمونة الخزيرية المرشدة الدينية بالوزارة والمشرفة على المتقى: إننا نهدف من خلال البرنامج لطرح موضوعات تهم الأسرة وتساعدهم في تربية الأبناء، إضافة لمناقشة الجوانب الأخلاقية والإشباع العاطفي ومدى حاجة الأبناء إليه.

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