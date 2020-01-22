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انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد.. الجمعة

الأربعاء 22 يناير 2020 08:27 م بتوقيت مسقط

انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد.. الجمعة

 

مسقط - الرؤية

تنطلقُ، غدًا الجمعة، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، أعمال المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد، برعاية "صحة مجلس التعاون"، وبمشاركة من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب منظمة اليونسيف بمسقط، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

يُشارك في المؤتمر -الذي يعد الأول خليجيا- حوالي أكثر من 1000 مشاركا من داخل السلطنة ومن دول الخليج العربي ومن مختلف دول العالم. ويحاضر فيه حوالى 60 محاضرا من داخل السلطنة، وخبراء من منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين المعروفين عالميا في مجال التوحد.

ويستهدفُ المؤتمر مُشاركة الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد، وأسرهم وعائلاتهم، كما يستهدف مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميين والطلاب والكوادر الطبية والإخصائيين الصحيين.

ويتضمَّن المؤتمر -الذي يستمر ثلاثة أيام- عقد جلسات علمية، لإطلاع مقدمي خدمة الرعاية الصحية والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية على آخر المعارف التي تستند إلى الأدلة في مجال التوحد واضطرابات الصحة النفسية لدى الأطفال، وإلى تدريب كوادر الرعاية الصحية علي أحدث طرق التشخيص والتقييم والتدخل بناءً على براهين علمية.

ويسعى المؤتمر لرفع وعي الآباء ومقدمي الرعاية الصحية بالممارسات الواجب تطبيقها مع حالات التوحد ومرضي الصحة العقلية، ضمانا لتقييم جيد وتطبيقا لسبل التدخل الصحيحة.

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