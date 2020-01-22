"الشؤون الرياضية" بشمال الشرقية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع المجتمع المدني

إبراء - علي برياء

نظَّمت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية، أمس الأربعاء، حلقة عمل بعنوان "شركاء من أجل مجتمع رياضي وصحي متكامل"؛ وذلك بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والفرق الأهلية بالمحافظة، وتستمر على مدى يومين.

من جانبه، أوضح عبدالله بن حمد الحارثي مدير دائرة الشؤون الرياضية بشمال الشرقية، أن الورشة تهدف لإيجاد شركاء من أجل مجتمع رياضي وصحي متكامل ضمن رزنامة دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية الخاصة بإشراك المؤسسات الحكومية والأهلية والأندية والمراكز الرياضية وجمعيات المرأة، في طرح الأفكار والأخذ بالآراء والمشاركة الفعلية بين هذه المؤسسات لنصل سويًا إلى التكاملية.

وإشتملتْ الورشة على عرض برامج دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية الشتوية والصيفية، والتي تُسهم في صقل المهارات الإبداعية لدى أفراد المجتمع والخطة السنوية وآلية تفعيل البرامج المختلفة: صحيا، ورياضيا، وثقافيا، وفنيا، واجتماعيا، وبيئيا، وسياحيا؛ من خلال الشراكة بين المؤسسات، كما تضمَّنت الورشة جلسات حوارية لمناقشة ما يتطلبه العمل في هذا العام والخاص بتفعيل الأنشطة المختلفة في محافظة شمال الشرقية.