انطلاق الاجتماع الـ21 لمديري مختبرات شلل الأطفال بمسقط

مسقط - الرؤية

عُقد، صباح أمس، بفندق شيراتون مسقط، الاجتماع البلداني الحادي والعشرون لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، الذي تستضيفه السلطنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على مدار ثلاثة متتالية.

حضر الاجتماع الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الصحة، إضافة لعدد من مديري مختبرات شلل الأطفال من دول الإقليم وممثليهم ونخبة من الخبراء والاستشاريين من منظمة الصحة العالمية.

ويهدفُ الاجتماع إلى مراجعة أداء شبكة مختبرات شلل الأطفال في الإقليم لتقديم المعلومات الفنية للمواضيع المتعلقة ببرنامج استئصال شلل الأطفال عالميا، كذلك مناقشة دور مختبرات شلل الأطفال في المرحلة الأولى من خطة عمل الإستراتيجية العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال (GAP III)، والتقصي البيئي للفيروس المسبب للمرض، ووضع توصيات لرفع كفاءة المختبرات العاملة في هذا المجال وتطويرها.