السلطنة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في وزارة التراث والثقافة ووزارة الإعلام- في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير 2020م.

ونظراً لمدى الإقبال الكبير على اقتناء الكتب والإصدارات العمانية في هذا المعرض، فسيضمُّ جناح السلطنة في معرض القاهرة قائمة مُتعددة من العناوين والإصدارات الحديثة، تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية.

ويتصدَّر جناح السلطنة سنويًّا في معرض القاهرة الدولي للكتاب قائمة المشاركات الدولية من حيث الأهمية والإقبال الكبير من زوار المعرض، وكذا الزيارات الرسمية التي يحظى بها من المفكرين والأدباء والمثقفين ومراكز ثقافية وتعليمية، كما تأتي مشاركة السلطنة في المعرض ضمن إطار العلاقات والتعاون الثقافي القائم بين كلا البلدين.