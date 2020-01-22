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"تطبيقية عبري" تنظم دورات وبرامج مجانية لنشر المعرفة في المجتمع

الأربعاء 22 يناير 2020 08:13 م بتوقيت مسقط

برنامج الملكية الفكرية
برنامج بريزي
تعليم برنامج الأكسل
حضور برنامج العلاج التخاطبي
صيانة الأجهزة المحمولة

عبري - الرؤية

نظَّمتْ لجنة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية العلوم التطبيقية بعبري، مجموعة من الدورات في الحاسوب وتطوير الذات والعلوم النفسية والصحية، وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة بخدمة المجتمع من خلال الدورات المجانية لمختلف شرائح المجتمع بمحافظة الظاهرة، كما تُسهم هذه البرامج لنشر المعرفة وتعلم الجديد في عصر المعلومات.

بدأ البرنامج بدورة في صيانة الحاسب الآلي نفذها المهندس عبدالله الشيباني من قسم الحاسوب بمركز مصادر التعلم بالكلية، وبرنامج آخر قدمه د. محمد الغافري من قسم اللغة الإنجليزية بالكلية؛ حيث تضمَّن البرنامج مناقشة إستراتيجيات إقامة مشاريع تجارية، والسمات التى يتصف بها الشخص لإقامة مشروع، وتم التطرق إلى المعايير والأسس لجدوى اقتصادية.

وقدمت أمل العلوية من قسم المكتبة بمركز مصادر التعلم بالكلية، دورة بعنوان "القراءة في العصر الرقمي"، عرَّفت من خلالها المشاركين بأهمية القراءة في العصر الرقمي ومميزاتها وعيوبها، والفرق بين القراءة المطبوعة والقراءة الإلكترونية، كما قدمت محفوظة الفارسية من مركز مصادر التعلم دورة بعنوان "التنمر الإلكتروني".

وقدمت الدكتورة سوسن عثمان والدكتور سامي محمود دورة في اللغة الفرنسية لمساعدة الحضور على النطق الصحيح للحروف والكلمات، والتعرف على أكبر عدد ممكن من المفردات الأكثر استعمال في حياتنا اليومية.

وقدَّمت ريما سولانكي دورة في برنامج الإكسل، وتعد هذه الدورة الخطوة الأولى لتعليم مهارات الإكسل للمبتدئيين، وقد تضمَّنتْ الإلمام بشروط الإكسل، والعمل مع أوراق العمل وطباعتها، وإدخال وتحليل بيانات الإكسل، والتنسيق والخطوط.

ونفَّذت د. أميرة عبدالمحسن محاضرة في مجال الصحة بعنوان "اهتمامي بصحتي النفسية جوهر صحتي"، وخلال المحاضرة تمَّ تعريف المشاركين بمفهوم الصحة النفسية، وأهمية وعي الفرد بصحته النفسية، والتى قد يكون لها أثر في الجسد.

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