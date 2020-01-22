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طالبة عمانية تفوز بالميدالية الذهبية في مجال الهندسة بإندونيسيا

الأربعاء 22 يناير 2020 08:11 م بتوقيت مسقط

طالبة عمانية تفوز بالميدالية الذهبية في مجال الهندسة بإندونيسيا

إبراء - وليد الحسني

حصلتْ الطالبة الزهراء بنت محمد الحسينية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الشرقية، على الميدالية الذهبية في مجال الهندسة في المسابقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة، والتي أقيمت مؤخراً بجمهورية إندونيسيا (ISTEC Indonesia 2019)؛ وذلك عن مشروعها "شاحنة الرصف الآلي".

وتتلخَّص فكرة المشروع في التعامل مع الحفر والشقوق بالشوارع ومدارج المطارات من خلال حساسات معينه موجودة في شاحنة تقيس حجم الحفرة وعمقها، ثم تضع الكميات المطلوبة من المواد الأسفلتية، وتضغط على المكان المراد إصلاحه وتجفيفه، بعدها تتحرك الشاحنة لإصلاح مكان آخر في فترة زمنية لا تتجاوز الخمس دقائق.

وسبق وحصل المشروع على عدة جوائز في مسابقات محلية ودولية؛ من أبرزها: الميدالية الذهبية بمعرض الاختراعات الدولي الحادي عشر بدولة الكويت في العام 2019، والمركز الثالث على مستوى السلطنة في مسابقة التنمية المعرفية بمشاريع مجال الطاقة والنقل 2015، والمركز الثالث على مستوى السلطنة في مسابقة الابتكار العلمي 2015.

كما تمَّ ترشيح الاختراع من قبل مكتب براءات الاختراع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لتمثيل المكتب في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات بالشرق الاوسط بدولة الكويت 2019... وغيرها من الجوائز.

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