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نبأ عظيم..

الأربعاء 22 يناير 2020 08:10 م بتوقيت مسقط

نبأ عظيم..

 

 

عبدالله بن هاشل المسكري

 

نبأ عظيم بالأسى وافانا...

خبر أليم هز شعب عُمانا

قابوسنا النبراس قد لبى الندا...

حيث اليقين أتى بوعد كانا

شد الرحيل الى جوار إلهه...

قابوس ودع نوره دنيانا

فتقاطرت كل الجموع ببوشر...

من كل صوب تندب السلطانا

ضجت بهم طرقاتها ودروبها...

نحو المصلى سيرهم قد كانا

مترقبين جنازة في صدمة...

ودموع حزن أذرفت سكبانا

صوت الدعاء من الحناجر عاليا...

من كل ناحية بارض عُمانا

أن يرحم المولى زعيم بلادنا...

من قد بنى الأوطان والإنسانا

ويفوز بالغفران من رب السماء...

قابوس رمز الخير في دنيانا

من بيت بركة حيث فاضت روحه...

انطلقت مواكب تحمل الجثمانا

الروح طاهرة بوجه باسم...

والبشر في سمة المحيا بانا

وبموكب تمشي الهوينا حوله...

عربات جند تبهر الإنسانا

حملت جنازة بدرنا وعزيزنا...

رمز الفخار وحب أهل عُمانا

في جامع يزهو باسم مليكنا...

ذا الجود ديدن حاله الإحسانا

حط الرحال بهيبة وشهامة...

تكسو وجوه حاملي الجثمانا

ووقارهم يبدو جليا واضحا...

فهموا حماة الأرض والإنسانا                   

صلى عليه أبو الخليل جليلنا...

ووراؤه جمع غفير كانا

تبكيك مسقط يا زعيم ديارنا...

وصحار والرستاق يا مولانا

نزوى وعبري بل صلالة مجدنا...

ثم البريمي حيث عز عُمانا

ومسندم رؤوس الجبال كئيبة...

على فراق مليكها السلطانا

صور وإبراء حزنهنَّ مضاعف...

بل كل شبر في ربوع عُمانا

هيماء قلب عُمان بالحزن اكتست...

من صدمة هزت بها الأركانا

ومخيمات في ربوع بلادنا...

تشتاق صوت حديثك أن كانا

في كل ركن من ربوع بلادنا...

بالنصح يصدح صادقا آتانا

بالعاديات العز خيلك ترتجي...

إطلالة ممن رعا الفرسانا

وببهجة الأنظار طيفك وارف...

حصن الشموخ أخاله حزنانا

يا فخر دار مزون وعدك صادق...

أنجزت حيث رفعت اسم عُمانا

وبنيت أوطانا وإنسانا وهل...

إلا اللبيب ينشئ الأوطانا

خمسون عاما نهضة وثابة...

عمت وسادت في ربوع عُمانا

قد أنجزت بعزيمة وقادة...

وبخطة لا تألو لا تتوانا 

أسست من عدم معالم دولة...

تحذو بها الأقطار في دنيانا

أضحت عُمان المجد تزهو بالجنا...

وتفاخر البلدان والأوطانا

قد كنت منذ اللحظ نبراس الندى...

وحكيم قوم أن خلت دنيانا

ممن يروم تسامحا وتصالحا...

يطفي الحرائق في فضاء سمانا

سمة التسامح والتصالح نلتها...

وترسخت نهجا قويما بانا

أنشات في كل البقاع معالما...

ومراكزا وجوامعا بعُمانا

فقدتك أمصار وأقطار بما...

قد قدمت يمناك يا مولانا

فقدتك غزة أن مآثرك العلى...

أضحت عطاء يانعا مزدانا

أفنيت عمرك في سبيل عُماننا...

نجم مُضيء في فضاء سمانا

المهرة الشهباء تحكي قصة...

حسن الجوار له بريق بانا

وجبال صنعاء أكدت صدق الوفا...

حبا  له السلطان والإنسانا

ميزاب يفخر كله بخصاله...

أهل القرارة  شاركونا عزانا

وبجربة الأصحاب يعلو شأنهم...

فخرا بمكتبة لهم عنوانا

تلك الكراسي للبحوث تعددت...

باسم الفقيد الفذ فخر عُمانا

رجل السلام بحنكة وقادة...

لولاك ما رأت الديار أمانا 

يارب يا الله أنت المرتجى...

جازي الفقيد بفعله إحسانا

ارزقه عفوا شاملا يا ربنا...

ألهم عُمان الصبر والسلوانا   

أدخله يا رحمن جنات بها...

كل النعيم لمن بنى الأوطانا

واجعل مآثره الجليلة أسوة...

للمخلصين من رجال عُمانا

يا ربنا فاشهد بأنَّا نقتدي...

بمن اقتدى بمحمد مولانا

ثمَّ الصلاة على النبي المصطفى...

خير الأنام وخيرهم إحسانا

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