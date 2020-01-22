33 مستفيدا من برنامج "إشراقة كيمجي رامداس" للتطوير الإداري

مسقط – الرؤية

نظمت "إشراقة"، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، النسخة الرابعة من برامج التطوير الإداري. وشارك في الورشة المكثّفة التي استضافها معهد كيمجي للتدريب بالعذيبة على مدار يومين، ٣٣ موظفًا تنفيذيًا وإداريًا من عدد من الكليات والجامعات بالسلطنة.

ويهدف برنامج التطوير الإداري الذي تقدّمه إشراقة بالتعاون مع معهد القيادة والإدارة البريطاني، إلى صقل مهارات قادة الغد وتطوير قدراتهم الإدارية والقيادية وتمكينهم من اتخاذ القرارات وتحقيق النتائج الإيجابية.

وقال نديم أحمد، المدير العام لمعهد كيمجي للتدريب إنّ المديرين الذين يتّسمون بالمرونة هم أفضل القادة. ومن خلال الورشة والبرنامج نهدف إلى تشجيع وإلهام المواهب والقدرات القيادية الكامنة في المشاركين لتطوير أدائهم. وتوجه هذه الورشة المشاركين نحو الطريق الصحيح لفهم النفس والآخرين وغرس المهارات القيادية الأساسية التي تساعدهم في مسيرة التميّز والإبداع القيادي.

وشهدت النسخة الرابعة من برنامج التطوير الإداري حضورًا متميزًا من المؤسسات التعليمية الرائدة بالسلطنة مثل: الكلية الدولية للهندسة والإدارة، وكلية عبري التقنية، والجامعة العربية المفتوحة، والكليات التقنية، والكلية المهنية، وكلية مزون، وكلية الطيران السلطاني العماني، والكلية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا وكلية مسقط.

ويساعد البرنامج المشاركين على فهم شخصياتهم ونقاط القوة والضعف لمعرفة كيفية العمل ضمن فريق بفعالية وتنمية مهاراتهم القيادية. كما يركّز على مهارات حل المشكلات في مسيرتهم نحو النجاح الشخصي والوظيفي. وقد استفاد من المبادرة، ما يزيد عن 100 مشارك.

ومن جانبه قال أسعد الغافري، رئيس قسم القبول والتسجيل بالجامعة العربية المفتوحة: أضافت الورشة الكثير لمهاراتي العملية مثل مهارات القيادة وإدارة الفريق وغيّرت الكثير من المفاهيم السابقة. وتعلمت من خلالها أساليب فاعلة لزيادة إنتاجية الفرق وإدارة الوقت بذكاء والعمل بفعالية أكبر. وأتوجه بجزيل الشكر إلى إشراقة على منحنا هذه الفرصة الرائعة ولجهودهم المتواصلة لدعم الشباب وتأهيلهم للمستقبل.