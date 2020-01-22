مؤسس "هواوي" يقلل من أهمية الحظر الأمريكي على أعمال الشركة في 2020

مسقط – الرؤية

توقع مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي ألا يكون أثر الحظر الأمريكي على أعمال الشركة خلال 2020 كبيرا، مقللا من أهمية احتمال بقاء شركته على القائمة السوداء الأمريكية، ومؤكداً قدرة هواوي على تجاوز كافة التحديات التي وضعتها الإدارة الأمريكية أمامها بفضل جهود موظفيها والنتائج الإيجابية الكبيرة التي تحققت للشركة من خلال عملها في البحث والتطوير، وأثمرت عن إيجاد العديد من البدائل، ساهمت باستمرار ثقة العملاء وثبات نمو أعمال الشركة رغم كافة الصعوبات.

خلال مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال رن تزنفاي إن التجارب الصعبة والتحديات التي مرت بها هواوي خلال العام المنصرم 2019 أسهمت بفي كتسابها مناعة جيدة وزيادة زخم خبراتها من خلال عملها الدؤوب على القيام بالتعديلات اللازمة الكفيلة؛ باستمرار عمل الشركة، ودفع عجلة تقديم مزيد من الابتكارات التقنية لعملائها بفضل زيادة قوة فريق عملها، ما أنتج ثقة كبيرة بأنه يمكن للشركة التعامل مع الصعوبات ومواجهة التحديات حتى في حال استمرار موقف الإدارة الأمريكية المتعنت أو حتى زيادة هجماتها ضدها.

وأشار رن تزنفاي إلى أنّ شركته مستعدة لمواجهة أي تصاعد لعداء الإدارة الأمريكية، وأن الشركة أنفقت مليارات الدولارات لإيجاد خطة عمل بديلة وضعت موضع التنفيذ في مواجهة التحديديات، ويمكن لزيادة حدة الضغط أن يتسبب بزيادة وتيرة توجهات الانقسام، لكنه في الوقت ذاته مؤمن تماماً بأن العالم يمكن أن يتفادى خطر الانقسام إلى نظامين عالميين، وأنّه لا يعتقد أن الصراع المتزايد في مجال التكنولوجيا سيؤدي إلى وجود نظامين مختلفين تتحكم فيهما قوى عالمية منفصلة.

وعلى الرغم من الحظر الأمريكي وسلسلة الصعوبات التي واجهتها هواوي خلال العام الماضي 2019، توقعت قياداتها أن تتجاوز إيرادات مبيعاتها العالمية 122 مليار دولار أمريكي لعام 2019، بزيادة سنوية قدرها نحو 18%. وقد حافظت الشركة على موقعها الريادي في سوق الابتكار، وحلت بالمرتبة الخامسة في قائمة أكثر الشركات الكبرى إنفاقا على البحث والتطوير لعام 2019 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف "مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي" الذي تم نشره مؤخراً ويضم أكبر 2500 شركة على مستوى العالم في مجال الاستثمار بالبحث والتطوير.