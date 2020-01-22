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بالصور.. روسية تفوز بمسابقة "ملكة جمال الأمهات"

الأربعاء 22 يناير 2020 02:19 م بتوقيت مسقط

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فازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا، بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020" في مسابقة شاركت فيها سيدات من كافة دول العالم.

المتسابقة الروسية تبلغ من العمر 43 عاما وهي أم لأربعة أطفال، وقد واجهت منافسة قوية من عدد كبير من المشاركات من مختلف أنحاء العالم.

وقالت كسينيا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه كان من الصعب على لجنة التحكيم اختيار الأجمل، وأثنت على دور عائلتها وأصدقائها الذين قدموا لها كل الدعم.

وتابعت قائلة "أنا سعيدة لفوزي لأنني تمكنت من إظهار جمال المرأة الروسية للعالم، وقدرتها على التوفيق بين الجمال الخارجي والمهنة والأمومة".

يذكر بأن كسينيا تهوى قراءة الكتب الأدبية بالإضافة لممارستها رقص التانغو.

 

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