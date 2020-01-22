ارتفاع حالات الوفاة بسبب "الفيروس الغامض"

بكين - الوكالات

ارتفعت اليوم الأربعاء حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 9 حالات وفاة، وفقا لما أعلنته السلطات الصينية الأربعاء.

كما تم تسجيل أكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء الصين التي حذرت من خطر تفشي هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.

وقد دقت السلطات الصينية الأربعاء ناقوس الخطر بسبب سرعة انتشار الفيروس وقدرته على التحول.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحفي إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أفادت بوفاة ستة أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة.

وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات "كورونا" المسببة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحّة العالمية التي ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان مناسباً إعلان "حال طوارىء صحيّة ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتّخذ عادة للتصدّي للأوبئة الأكثر خطورة.

وأعلنت اللجنة الوطنية الصحيّة في بيان عن تدابير لاحتواء المرض في وقت يتوقّع فيه أن يسافر مئات الملايين من الناس عبر البلاد لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن من بين الإجراءات التي ستتخذها التطهير والتهوية في المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسوق.

وأضاف البيان "عند الحاجة، ستجرى فحوصات الحرارة في مناطق رئيسية في الأماكن المزدحمة".

وظهر هذا الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين حيث كثفت السلطات من عمليات فحص حرارة الركّاب في المطار ومحطّات القطارات والطرق السريعة، في حين تم إلغاء حدث ضخم كان مقرّراً أن يقام بمناسبة رأس السنة القمرية وأن يشارك فيه مئات آلاف الأشخاص.