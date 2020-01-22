"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

صلالة - العمانية

حذَّرتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية من انتشار أعداد كبيرة من كائن بحري سام شبيه بقنديل البحر المسمى بـ"رجل الحرب البرتغالي"، أو "الزجاجة الزرقاء"، وهو من نوع (Physalia utriculus) المنتشر في المحيط الهندي الهادئ، على شواطئ سواحل السلطنة، خاصة محافظة ظفار.

وأفاد مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار -التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية- أنه تمَّ تسجيل انتشار هذا الكائن لأول مرة في السلطنة في حالة نادرة الحدوث، وجمع باحثون عينات من هذا الكائن بهدف تصنيفه، والذي تبين أنه من نوع (Physalia utriculus) الأقل سمية من نوعٍ آخر ينتشر في المحيط الأطلسي، وهو النوع Physalia physalis، ويتم التفريق بين النوعين عبر المقارنة بين الأحجام والشكل الخارجي؛ إذ إنَّ النوع المنتشر حاليًا في السلطنة ذو أحجام صغيرة مقارنةً بأحجام النوع الموجود في المحيط الأطلسي.

وأوضح مركز البحوث السمكية أن لون النوع (P. utriculus) شفاف يميل للزُّرقة مع وجود مجس واحد فقط لصيد الفريسة أسفل الكيس الهوائي، بينما يتميز النوع P. physalis بحجم أكبر يبلغ ضعف النوع الأول، ويكون ذا ألوان متعددة بين الوردي والأزرق والأرجواني، مع وجود عدد أكثر من المجسمات أسفل الكيس الهوائي.

وتابع المركز أن لدغة "رجل الحرب البرتغالي" للمحيط الهندي الهادئ تسبب ألمًا شديدًا مع حصول بعض المضاعفات الصحية الخفيفة إلى المتوسطة كحدوث جروح على الجلد واحمرار وهرش، وقد تزيد المضاعفات لدى الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

ودعا المركز إلى أخذ الحذر عند السباحة أو ارتياد الشواطئ في المنطقة المذكورة، أو أي منطقة أخرى تتم ملاحظة تواجده بها؛ إذ قد يتعرَّض السابح للدغ من الكائن بواسطة مجساته الطويلة (يبلغ متوسط طولها 1.5م) في البحر؛ نظرا لصغر حجمه (متوسط طول الكيس الهوائي 3 سم) وصعوبة ملاحظة وجوده في الماء خاصة مع انتشار هذا الكائن بحجم أصغر.

وأشار المركز إلى أنه في حالة اللدغ والإصابة يُمكن اتباع تعليمات معينة تتمثل في غسل مكان الإصابة بماء البحر أو بالماء العذب أو الخل، وعدم فرك المنطقة المصابة، ويكون الغسل بصب ماء البحر على مكان الإصابة، ثم إزالة أية عوالق من الكائن على المنطقة المصابة باستخدام ملقط أو قفاز، وعند زيادة المضاعفات يتوجَّب التوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي في أسرع فرصة مُمكنة، كما يمكن استخدام ماء دافئ (40 درجة مئوية) قبل التوجه إلى المركز الصحي إن أمكن لتخفيف الألم.

وطالب المركز بتجنب السباحة في شواطئ محافظة ظفار خلال الفترة الحالية -خاصة في المنطقة الواقعة بين شاطئ المغسيل وشاطئ ولاية طاقة- حتى يتلاشى ازدهار شبيه قنديل البحر، كما يتوجب الخروج من البحر في حال السباحة عند مشاهدة هذا الكائن، وعدم لمسه مباشرة؛ إذ تتسبب لدغة هذا الكائن في حدوث مضاعفات شديدة.