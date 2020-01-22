الليلة.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيًا على محافظة مسندم وصحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لبحر عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أوالضباب في فترة آخر الليل أو الصباح الباكر على محافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقيةوالوسطى وظفار. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 25 / 17 وفي ولاية صلالة 26 / 20 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 27 درجة في ولايات دبا ومدحاء ومحوت وثمريت وفي مرمول و ميناء صلالة وأدناها 3 درجات في جبل شمس. وتبدأ مساء اليوم تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة علي مسندم وتستمر التأثيرات لتمتد إلى باقي المحافظات الشمالية حتى مساء الجمعة المقبل.