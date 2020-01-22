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جلالة السلطان ينعم بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي المعالج للسلطان قابوس

الأربعاء 22 يناير 2020 10:58 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان ينعم بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي المعالج للسلطان قابوس

مسقط- العمانية

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأنعم اليوم بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي الذي نال شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه، وذلك في قصر العلم العامر.

وأنعم جلالته- أيده الله- بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على كل من العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي والبروفيسور منصور بن سيف المنذري والعقيد طبيب موسى بن منصور أولاد ثاني والعقيد طبيب صالح بن سعود العبري والعقيد طبيب إبراهيم بن خميس آل علوي.

كما أنعم جلالة السلطان المعظم- أيده الله- بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على الممرض سعود بن حميد اللاهوري والممرض خالد بن ناصر الحبسي والممرض فيصل بن خميس اليحيائي والممرض قاسم بن يعقوب القاسمي.

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