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السلطنة تشارك في "دافوس".. والسنيدي: 3% نمو اقتصادي متوقع

الأربعاء 22 يناير 2020 08:53 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في "دافوس".. والسنيدي: 3% نمو اقتصادي متوقع

دافوس - الرؤية- العمانية

التقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط أمس بالبروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الذي ينعقد حاليا في دافوس.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين السلطنة والمنتدى ومشاركة السلطنة في برامج المُنتدى المتعلقة بمهارات العمل في المستقبل والتأهيل. ويرأس معاليه وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الخمسين للمنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وممثلون من منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

وفي مقابلة أجراها معاليه مع تلفزيون بلومبرج على هامش أعمال المنتدى، توقع تحقيق نمو اقتصادي سنوي قدره 2.5 إلى 3%، مشيرا إلى أن السلطنة قادرة على تحقيق هذه النسبة. وقال معاليه إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- شدد على عزم السلطنة التوسع في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر للنمو. وأضاف أنه في الوقت نفسه تؤكد عمان أنّها ستعمل بجد من أجل مواصلة جهود تنويع الاقتصاد الوطني، والتي بدأت قبل 5 سنوات ولا تزال تواصل العمل عليه. وأبرز السنيدي خلال المقابلة التلفزيونية، دور القطاع اللوجستي في دعم النمو الاقتصادي، وقال إنّ عمان تزخر بالعديد من المقومات التي تدعم نمو هذا القطاع، منها 5 مطارات على أعلى مستوى، تكلفت نحو 3 مليارات دولار لإنشائها، وهناك شبكة طرق تجاوزت تكلفة إنشائها 6 مليارات دولار، علاوة على 3 مؤانى رئيسية خارج مضيق هرمز، مشددا على الموقع الاستراتيجي الجيد جدا للسلطنة الذي يدعم نمو القطاع اللوجستي.

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