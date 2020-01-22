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65 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

الأربعاء 22 يناير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

65 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 507 من أذون الخزانة الحكومية 65 مليون ريال عماني، تستحق ُلمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى الـ22 من شهر أبريل المقبل.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن البنك المركزي العُماني، أمس، أن متوسط السعر المقبول بلغ 544ر99 لكل 100 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 540ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 82809ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 83646ر1 بالمائة. وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 153ر2 بالمائة للفترة من الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 903ر2 بالمائة للفترة ذاتها.

وتعدُّ أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتَّع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

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