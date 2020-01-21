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ختام مسابقة اختراق الضاحية لوحدات نقليات قوات السلطان المسلحة

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:37 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

اختُتِمت، صباح أمس الثلاثاء، مسابقة اختراق الضاحية لوحدات نقليات قوات السلطان المسلحة لمسافة 12 كيلومتراً، تحت رعاية قائد نقليات قوات السلطان المسلحة بالإنابة.

واتَّسَمت المسابقة -التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى بنقليات قوات السلطان المسلحة- بالندية والتنافس الكبير بين المشاركين، وفي ختام المسابقة وزع راعى المناسبة الكؤوس والجوائز التقديرية على الأفراد والفرق الفائزة؛ فعلى المستوى الفردي للضباط حقَّق الملازم أمجد بن عبدالله الشكيلي من الكتيبة الأولى نقليات قوات السلطان المسلحة المركز الأول.

وعلى مستوى الأفراد: حصل الرقيب موسى بن خلف العبري من الكتيبة الثانية نقليات قوات السلطان المسلحة على المركز الأول. أما على المستوى العام للمسابقة، فحققت الكتيبة الثانية نقليات قوات السلطان المسلحة المركز الأول، واستحقَّت بذلك كأس المسابقة، وجاءت الكتيبة الأولى نقليات قوات السلطان المسلحة في المركز الثاني، ونالت درع المسابقة.

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