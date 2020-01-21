الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

السجن 13 عاما للرئيس السابق لـ"الإنتربول"

الثلاثاء 21 يناير 2020 07:11 م بتوقيت مسقط

السجن 13 عاما للرئيس السابق لـ"الإنتربول"

 

بكين - الوكالات

حكم في الصين على الرئيس السابق لـ"الإنتربول" الصيني مينغ هونغوي، الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية عام 2018، بالسجن 13 عاما بعد إدانته بالفساد.

وخلال محاكمته في يونيو الماضي، اعترف مينغ (66 عاما)، بأنه تلقى رشاوى بقيمة 14 مليون يوان (1.86 مليون يورو)، فيما كشف التحقيق أن الانتهاكات التي حوكم عليها، لا علاقة لها بنشاطاته على رأس "الإنتربول" الصيني، حيث شغل مينغ منصبه هذا إلى جانب منصب نائب وزير الأمن العام الصيني.

وأعلنت المحكمة الشعبية الأولى في تيانجين، أنه حكم عليه بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (حوالى 260 ألف يورو).

ونشرت المحكمة صورا عدة لمينغ هونغوي في قاعة المحكمة محاطا بشرطيين وقد بدا عليه التعب.

ومينغ هو آخر مسؤول شيوعي كبير يسقط في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها في 2013 الرئيس شي جينبينغ بعيد وصوله إلى السلطة، تفيد أرقام رسمية بأنها طالت 1.5 مليون من كوادر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

من جهتها، أكدت زوجة مينغ العام الماضي، أنها كانت ضحية لمحاولة خطف، وذكر محاموها أنها حصلت على اللجوء السياسي في فرنسا، وهي تتمتع حاليا بحماية أمنية، في وقت وجهت فيه بكين تحذيرا إلى باريس، من عواقب منحها اللجوء.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 سبتمبر 2019

الجزائر: السجن 15 عاما لشقيق بوتفليقة ورئيس المخابرات السابق

المزيد

13 سبتمبر 2018

بالصور .. عرض 11 سيارة فارهة للرئيس التونسي السابق للبيع

المزيد

21 أبريل 2015

بالفيديو.. السجن 20 سنة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي

المزيد

16 فبراير 2019

السجن ينتظر المدير السابق لحملة ترامب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التنمية الزراعية والسمكية" تواصل أبحاث مشروع "الطفيليات المائية"

المحليات - أخبار

3.75% زيادة في حركة المسافرين عبر مطارات السلطنة

الاقتصاد - محلي

السنيدي يرجح تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل (فيديو)

الاقتصاد - محلي

"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة شخص في عبري إثر انفجار اسطوانة غاز بأحد المطاعم

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة