"التنمية الزراعية والسمكية" تواصل أبحاث مشروع "الطفيليات المائية"

مسقط - العمانية

واصل صندوق التنمية الزراعية والسمكية إجراء مشروع دراسته حول "الطفيليات المائية المرتبطة

بسلامة وجودة الأغذية البحرية" الذي يهدف إلى جمع المعلومات حول مدى انتشار الطفيليات التي توثر على صحة وسلامة المستهلك وجودة المنتجات السمكية من خلال الكشف عن هذه الطفيليات في الأسماك السطحية والقاعية المتواجدة في المياه العمانية.

ويعد تواجد الطفيليات في المأكولات البحرية مصدر قلق للقطاع السمكي وصناعة الاستزراع السمكي والمستهلكين بوجه عام كما أنّ هناك نقصا في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالكشف عن الطفيليات المائية وخاصة التي قد تؤثر على صحة الإنسان.

ويستهدف المشروع ۸ مناطق إنزال في أربع ولايات ساحلية، وقد تمّ اختيار مواقع تنفيذ المشروع بناء على أهميتها كمواقع إنزال واختلاف التنوع الجيوغرافي؛ ليتضمن عينات أسماك من بحر العرب وبحر عُمان والخليج العربي بغرض جمع البيانات اللازمة للتقصي على تأثير البينة البحرية على التجمعات الطفيلية في مختلف المياه العمانية ومعرفة العوامل البيئية لهذه المواقع وتصنيفها من حيث نسب انتشار وتوزيع الطفيليات فيها.