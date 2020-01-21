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"رياضة وصحة" برنامج لتعزيز قيم المواطنة لطلاب مدارس البريمي

الثلاثاء 21 يناير 2020 06:54 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

انطلق بمجمع البريمي الرياضي برنامج "رياضة وصحة" والذي تنظمه دائرة الشؤون الرياضية بالمحافظة بالتعاون مع فريق برنامج التربية على المواطنة بتعليمية البريمي، ويستمر لمدة أسبوعين.

ويستهدف البرنامج طلاب الصفوف من الخامس حتى العاشر، ويهدف لتفريغ طاقات الطلاب وتعويدهم على السلوكيات الرياضية في الحياة اليومية، والتقليل من السمنة وخلق حلقة تواصل مستمرة بين المجمع الرياضي والمجتمع، وهي أيضًا فرصة لاكتشاف المواهب، واستحداث برامج رياضية مجانية.

وقال أحمد بن خميس الجديدي، عضو فريق المواطنة: "أنّ هذا البرنامج يشمل العديد من الرياضيات ما من شأنه ترسيخ مفاهيم المواطنة والتي تتقاطع بلا شك مع الكثير من مفاهيم الرياضة كونهما يشتركان في إظهار قيم إنسانية عديدة مثل: الولاء، والانتماء، والأمانة، والقيادة، والإخلاص، والتضحية، والتفاني، والانصهار في الجماعة، والعمل من أجلها".

وأضاف الحديدي: "إذا أردنا ثقافة وطنية، فعلينا تعزيز قيم المواطنة في واقعنا الرياضي والشبابي كون الرياضة أحد الوسائل الناجحة والرئيسة التي تعتمد عليها المجتمعات المتحضرة لمساعدة الشباب على تنمية وتأصيل المواطنة".

 

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