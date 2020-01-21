وزير الدولة ومحافظ ظفار يستقبل الرحالة العماني أحمد باعمر

صلالة - العمانية

استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه، أمس الثلاثاء، الرحالة العماني أحمد بن عبد الله باعمر.

وأشاد معاليه خلال المقابلة بنجاح الرحلة التي انطلقت في 24 نوفمبر الماضي واستغرقت 38 يوما سيرًا على الأقدام من محافظة ظفار عبر ولايات السلطنة.

وقطع الرحالة الشريط الساحلي المطل على بحر العرب مرورا بمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية مشيا ثم واصل مسيرته إلى محافظات مسقط وجنوب وشمال الباطنة وصولا إلى محافظة مسندم محطة الختام حاملا معه رسائل توعوية وطنية وصحية واجتماعية.