أندية جنوب الشرقية تنتهي من المرحلة الأولى لبرنامج إبداعات شبابية

الرؤية - حمد بن صالح العلوي

انتهتْ أندية محافظة جنوب الشرقية السبعة من المرحلة الأولى لبرنامج "إبداعات شبابية" بجميع المسابقات، والتي انطلقت في شهر أكتوبر 2019، واشتملتْ على المسابقات الثقافية والخطابة وعمانيات وشواهد التاريخ والإلقاء الشعري الشعبي والفصيح والتعليق الرياضي وفن الشلة والمسرح.

وبلغ عدد المشاركين 1957 من الشباب والفتيات؛ منهم: 884 فتاة، وتعتبر أكبر إحصائية في أندية محافظة جنوب الشرقية منذ السنوات الماضية، فوصل عدد المشاركين من نادي العروبة إلى 979، وجعلان 280 والطليعة 229، وصور 134 مشاركا ومشاركة، ونادي الوحدة 129 مشاركا ومشاركة، ونادي مصيرة 108، ونادي الكامل الوافي 98 مشاركا ومشاركة، وستنطلق المرحله الثانية في شهر فبراير المقبل.

من جانبه، قال الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشوون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية والمشرف العام على برنامج إبداعات شبابية على مستوى أندية المحافظة، إنَّ الاستعدادَ بدأ مبكرًا من خلال تنفيذ المرحلة الأولى على مستوى الأندية، والتي استمرتْ خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، وشهدت المرحلة مشاركة كبيرة وتنافسا بين الشباب والفتيات.

وأضاف السناني: فريق العمل حاليا أكمل الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية على مستوى أندية المحافظة التي ستبدأ فبراير المقبل، ونتمنى التوفيق للمشاركين.