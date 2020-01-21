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الرحيلية تشارك في ورشة تعزيز القدرات البرلمانية العربية بالقاهرة

الثلاثاء 21 يناير 2020 06:32 م بتوقيت مسقط

الرحيلية تشارك في ورشة تعزيز القدرات البرلمانية العربية بالقاهرة

مسقط - الرؤية

شاركتْ سَعَادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية نائبة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، في ورشة العمل الخاصة بتعزيز قدرات البرلمانات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي تنفذها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة 20-22 من الشهر الجاري.

وتضمَّنتْ الفعالية مناقشة التطور الذي شهده الإطار التشريعي في المنطقة العربية؛ انطلاقا من نتائج التقرير الإقليمي لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل "بيجين" بعد خمسة وعشرين عامًا من إعلانه، إضافة إلى جلسة أخرى ناقشت رسم السياسات العامة والتشريع.

وتناولتْ ورشة العمل جلسة بعنوان "نحو برلمانات تستجيب لاحتياجات المرأة"، تضمَّنت مشاركة المرأة بالانتخابات العامة، وهياكل وعمليات وآليات عمل البرلمانات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وآلية عمل اللجان البرلمانية لخدمة قضايا المرأة.

وشمل ثاني أيام الورشة عِدَّة جلسات أخرى، تناولت أسسَ إيجاد بيئة تشريعية مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتتضمن تحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى التطرق للموازنات المستجيبة لهذا النوع؛ ومنها: استعراض المفاهيم والمبادئ الحاكمة للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتخطيط والتحول إلى الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذلك التعرف على أدوات تحليل الموازنات ذات العلاقة.

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