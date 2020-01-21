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لتدريب 4500 طالب وطالبة

اختتام فعاليات برنامج "مهندس المستقبل" بمدارس "تعليمية الداخلية"

الثلاثاء 21 يناير 2020 06:31 م بتوقيت مسقط

جانب من التدريب
من التدريب العملي

 

نزوى - الرؤية

تصوير/ عامر العبري

اختُتِمَت بمركز التدريب والإنماء المهني بنزوى فعاليات البرنامج التدريبي "مهندس المستقبل"، والذي نظَّمته وزارة التربية والتعليم -ممثلة في دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي- وبدعم من شركة بي.بي عُمان، وتم التدريب خلاله بواسطة مدربين من القرية الهندسية، وأشرف عليه قسم الابتكار والأولمبياد العلمي بتعليمية الداخلية.

واستهدفَ البرنامجُ عددًا من معلمات الحلقة الأولى لمدارس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية مِمَّن لديهن الرغبة والشغف لتعلم مجال التكنولوجيا؛ وذلك بُغية تأهيلهن لتدريب 4500 طالب وطالبة من خلال تضمين برامج تدريبية في مجال العلوم والتكنولوجيا ضمن الحصص الدراسية في المدارس.

ويسعى البرنامج لنشر ثقافة الابتكار وحب الاستكشاف العلمي من خلال التجربة والممارسة، وتقديم العلوم بطريقة ممتعة ومسلية تجعل العملية التعليمية أكثر إثراء، وتقديم التكنولوجيا والبرمجة بأسلوب مسل وخارج عن المألوف من خلال التطبيق العملي المباشر، ويتم تنفيذ حصص دراسية في المدارس المطبقة للبرنامج، والتي تتوافر بها الشروط المرتبطة بتنفيذه، خلال الفصل الدراسي المقبل بواقع سبع عشرة حصة دراسية في الفصل.

وتضمَّنت فعاليات البرنامج التدريبي -الذي انطلق أوائل الشهر الجاري- تعريف المشاركات بآلية تنفيذ برنامج "مهندس المستقبل"، وقواعد الأمن والسلامة التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ البرنامج التدريبي في المدرسة، كما سيتم تعريف المشاركات بالمادة العلمية التي سيتم تطبيقها في الحصص الدراسية، والوسائل التعليمية التي سيتم استخدامها، وآلية تنفيذ الطلبة لمشروع البرنامج في المدرسة، وكيفية الاستفادة من المخرجات التي سيفرزها هذا البرنامج في المدرسة؛ سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المراحل اللاحقة، وكان البرنامج قد بدأ تنفيذه في العام الدراسي الماضي بمحافظتي الداخلية والظاهرة، بمشاركة خمس عشرة مدرسة من مدارس الحلقة الأولى، تم خلاله تدريب 1700 طالب وطالبة.

من جانبه، قال ماجد بن سعيد البوسعيدي مدرب بالقرية الهندسية: تفاعلت المعلمات بشكل جيد مع هذه الورشة التدريبية منذ انطلاقتها وعلى مدى أيامها التدريبية؛ حيث انقسم البرنامج إلى قسمين؛ الأول: التدريب المهاري الذي تلقى فيه المشاركون من خلاله بعض المهارات في الإلكترونيات والبرمجة، والقسم الثاني: التدريب التقني المتعلق بالمايكرو بت تعرف فيها المشاركون على القطع الإلكترونية وطريقة تركيبها وطريقة توصيل المحتوى التعليمي الخاص بالإلكترونيات للطلاب الناشئين للصفوف (1-4)".

وقالت رقية بنت حمد العلوية معلمة بمدرسة مدينة التراث للتعليم الاساسي: يهدف البرنامج إلى شرح سكراتش مايكروبت، وأهمية توظيفهما في البيئة الصفية لتحفيز الطلاب على الابتكار والإبداع وتنمية الحس التقني لديهم.

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