"الزراعة" تبحث مع وفد إيراني فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الأسماك

مسقط - الرؤية

أجرى سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية مباحثات مع الوفد الإيراني المتخصص في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية الذي يزور السلطنة حاليا، تركّزت حول سبل تعزيز التعاون بين السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية والسمكيّة والترويج لفرص الاستثمار المتاحة.

وركّزت المباحثات على قطاع الثروة السمكية من حيث فرص الاستثمار في المنتجات السمكية علاوة على التبادل التجاري بين البلدين في مجال الثروة السمكية، مع تأكيد ضرورة المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في السلطنة وإيران المتعلقة بالأسماك والمنتجات السمكية.

وأكّد الجانبان أهميّة مثل هذه اللقاءات ودورها في نقل الخبرات والمعارف، خاصة فيما يتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتي هي أساس جلسة المباحثات، وتناولت جلسة المباحثات آليات تطوير مجالات التعاون مستقبلا، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات ووجهات النظر. وحضر جلسة المباحثات عدد من مديري العموم بالوزارة وعدد من المستثمرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.