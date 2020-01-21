تسجيل أكثر من 5 آلاف قطعة أرض جديدة.. وإصدار 23 ألف سند ملكية

مسقط – الرؤية

قال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن قيمة العقود المتداولة خلال ديسمبر الماضي بلغت أكثر من 262 مليون و848 ألف ريال عماني وبلغت الرسوم المحصلة أكثر من 7 ملايين و107 آلاف ريال عماني، مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 33159 تصرفا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والقسمة والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.

وأوضح المخيني أنّ إجمالي قيمة عقود البيع بلغت أكثر من 70 مليون و586 ألف ريال عماني من خلال 4584 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من مليونين و882 ألف ريال عماني.

وأضاف أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت 914 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 789 تصرفا ثم محافظة مسقط بعدد 750 تصرفا.

وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن أكثر من 190 مليون و48 ألف ريال عماني من خلال 1139 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن مليون و378 ألف و138 ريال عماني وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة.

وقال سعادته إن قيمة عقود المبادلة بلغت أكثر من مليونين و214 ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها 44 ألف و288 ريال عماني من خلال إبرام 172 عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الباطنة 34 عقد مبادلة، وهو الأعلى على مستوى المحافظات، وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات 1570 عقداً كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 312 عقد هبة.

وأشار سعادته إلى إصدار 23243 سند ملكية بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لضوابط تملك العقار في السلطنة منها 3829 سند ملكية في محافظة مسقط و881 سند ملكية في محافظة ظفار و4229 سند ملكية في محافظة جنوب الباطنة.

وأفاد المخيني بأنّ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال ديسمبر الماضي بلغت 5202 قطعة أرض منها 4278 قطعة أرض للاستعمال السكني و115 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري و50 قطعة أرض للاستعمال التجاري و31 قطعة أرض للاستعمال الصناعي و715 قطعة أرض للاستعمال الزراعي و13 قطعة أرض للاستعمال الحكومي.

وبلغ إجمالي عدد سندات الملكية الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال ديسمبر الماضي 37 سند ملكية للمتملكين الخليجيين، وجاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 19 متملكاً يليهم مواطنو دولة قطر بعدد 8 متملكين ثم مواطنو دولة الكويت بعدد 8 متملكين إضافة إلى متملكين اثنين من المملكة العربية السعودية.