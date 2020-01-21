تنمية مهارات موظفي القطاع الحكومي بالتعاون بين "ريادة" ومعهد الإدارة العامة

مسقط - الرؤية

وقعت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" ومعهد الإدارة العامة اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي القطاع الحكومي المعنيين بالتعامل المباشر مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأساس لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي.

ووقعت الاتفاقية من جانب "ريادة" المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" ومن قبل معهد الإدارة العامة معالي السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة.

ويستهدف البرنامج 3 فئات من موظفي الأجهزة الحكومية وهم الموظفون ذوو العلاقة المباشرة بالتعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموظفون ذوو العلاقة بالخدمات المساندة (المالية والمشاريع والتخصيص) إلى جانب الموظفين ذوي العلاقة بإعداد الخطط والسياسات بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين أفضل الممارسات الدولية في مجال التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيد أهمية البرنامج في زيادة القدرة لدى الموظف الحكومي على مواكبة التغييرات والتحديثات المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل "ريادة" مع رفع مستوى المهارات الشخصية للموظف الحكومي حول كيفية التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسهم البرنامج في مواكبة توجهات السلطنة لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وصولا إلى تنمية اقتصادية متوازنة.

ويعتمد تنفيذ البرنامج على تطبيق جانبين أساسيين، النظري الذي يساعد على معرفة المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال والتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والممارسات الريادية، إضافة إلى الممارسات الدولية في استراتيجيات تقديم الخدمة بشكل صحيح وصولاً لإسعاد العميل وغيرها من المفاهيم ذات الصلة. ومن جهة أخرى يركز الجانب العملي على إعداد تصور لنموذج بطاقات تقديم الخدمة والتدريب عليها، وإعداد تصور لتصنيف الخدمات المقدمة، وكيفية العمل عليها مقاسة بمؤشرات أداء واضحة بإضافة إلى إقامة جملة من اللقاءات مع خبراء المهنة بهدف عرض أفضل الممارسات من واقع الخبرة والمعرفة المتكوّنة لديهم.

ويقوم البرنامج التدريبي على 4 محاور أساسية، يشمل الأول فهم ومعرفة مفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر وأثرها وأهم التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية في السلطنة. ويتعلّق المحور الثاني باستراتيجيات التوزان لمقدمي الخدمة المتميزة في القطاع الحكومي وفهم المهارات الشخصية وأسس التميز في تقديم الخدمة لرائد الأعمال والأخطاء الشائعة لمقدمي الخدمة مع رائد الأعمال.

ويتناول المحور الثالث ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي "التحول من رضا العميل إلى إسعاد العميل" ويقوم على إدارة مؤشرات الأداء لموظفي القطاع الحكومي في محور خدمة روّاد الأعمال والتعرف على جدول العمل. ويتضمّن المحور الرابع اللقاء التفاعلي بين رواد الأعمال وموظفي القطاع الحكومي ويعتمد على قياس أثر البرنامج التدريبي بشكل مباشر على المتدربين وخلق قنوات تواصل جديدة ودائمة بين روّاد الأعمال والموظفين المعنيين كلٌ في تخصصه ومنصبه.