"مسقط 30" يفقد نحو 16 نقطة.. والتداولات ترتفع إلى 3.275 مليون ريال

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4059.9 نقطة تقريبا؛ وفقد 15.9 نقطة، بنسبة 0.389 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4330 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى 3.275 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 43 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة؛ حيث وصلت خلالها إلى 2.299 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.157 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.89 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 716 ألف ريال وبنسبة 22 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجَّلت قيمة بيع غير العمانيين 531 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 184 ألف ريال عماني وبنسبة 6 في المئة. وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6473 نقطة منخفضا 40 نقطة وبنسبة 19 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4424 نقطة مرتفعا 35 نقطة وبنسبة تغير 0.80 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1934 نقطة منخفضا 0.58 نقطة وبنسبة تغير 0.03 في المئة، وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 550 نقطة مرتفعا 2.8 نقطة وبنسبة 0.51 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 35 شركة؛ ارتفعت منها 10 شركات وانخفضت 9 شركات أخرى، فيما استقرت أسعار 16 شركة، وتمَّ التداول في 16,621,533 مليون سهم، بعدد صفقات 720 صفقة. وتصدر سهم صناعة الكابلات العمانية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.598 ريال وبنسبة صعود 7 في المئة، فيما حل سهم العنقاء للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.067 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم النهضة للخدمات صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 577,424 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة. وتصدَّر سهم الأسماك العمانية أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,197,225 مليون سهم وبنسبة 18 في المئة.

وبلغتْ قيمة شراء العمانيين 2,559,408 مليون ريال وبنسبة 78 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 139,717 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة. وبلغ شراء العرب 451,801 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 124,082 ريال وبنسبة 4 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 2,743,807 مليون ريال وبنسبة 83 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 178,238 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة، وبلغ بيع العرب 58,663 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 294,301 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة.