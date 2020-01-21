بن علوي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

مسقط - العمانية
أجرى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، محادثات مع معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران.
وقد تناولت المحادثات ملف العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
الثلاثاء 21 يناير 2020 05:39 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
أجرى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، محادثات مع معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران.
وقد تناولت المحادثات ملف العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
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04 سبتمبر 2016