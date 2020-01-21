شاهد.. أول ظهور للأمير هاري بعد التخلي عن "الملكية"

مونتريال - الوكالات

وصل الأمير هارى دوق ساسكس، فجر اليوم الثلاثاء، إلى كندا، عبر مطار فانكوفر، مرتديا زيا مدنيا شتويا بعيدًا عن المظاهر الملكية، ليجتمع بزوجته ميجان ماركل، وذلك بعد قرار تخليه عن مهامه فى العائلة الملكية، حيث كان مازال دوق ساسكس فى بريطانيا لمشاركته فى اجتماع الأزمة الذى دعت إليه الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قبل أن تعلن موافقتها على قرار حفيدها وزوجته ميجان، بالتخلى عن مهامهما الملكية.

وكشفت صور خاصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، ونقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الأمير هارى فى مطار فانكوفر بكندا، مرتديا زيا مدنيا شتويا، حيث وصل إلى المطار الكندى على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية فى الرحلة رقم 85 من مطار هيثرو فى لندن.

وظهر الأمير هارى بشكل غير معهود، مرتديا معطفا شتويا وقبعة للرأس وسروال جينز، حاملا حقيبته على ظهره، بعيدًا عن المظر الملكى الذى تعود عليه، لتكون هذه بداية ملامح حياته المدنية الجديدة بعيدًا عن التكليفات والالتزام بالبروتوكولات الملكية، وقد شوهد دوق ساسكس الذى جرد من جميع ألقابه الملكية عدا - دوق ساسكس - وهو يغادر طائرة بوينج 747 على ظهر الدرج حيث اصطحبه اثنان من حراس الأمن.

فى نهاية رحلة بوينج 747 التى استغرقت ما يقرب من 10 ساعات، تم نقل الأمير هارى فى حافلة صغيرة سوداء لمواصلة رحلته مع رحلة قصيرة مدتها 25 دقيقة إلى فيكتوريا فى جزيرة فانكوفر، وقد طار هارى إلى جزيرة فانكوفر عبر WestJet، الحاملة نفسها التى قيل إن ميجان استقلها، وهبطت فى مطار فيكتوريا حوالى الساعة 9:45 مساءً بالتوقيت المحلى، فيما أغلق المسؤولون فى المطار منطقة المشاهدة العامة فى الطابق الثالث قبل وقت قصير من هبوطه.