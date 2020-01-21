الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

تفاصيل القبض على "سفاح المخدة" بأمريكا

الثلاثاء 21 يناير 2020 01:51 م بتوقيت مسقط

تفاصيل القبض على "سفاح المخدة" بأمريكا

وكالات - الرؤية
بعد تحقيقات ومطاردات استمرت أكثر من 39 عاماً، ألقت السلطات الأمريكية على سفاح أثار الرعب في نفوس النساء في ولاية فلوريدا في الثمانينات.

ووصفت وسائل الاعلام السفاح الشرير باسم “مغتصب المخدة”، ولكنها اخيراً تعرفت على هويته حيث حددت الشرطة المشتبه به بأنه روبرت يوجين كوهلر، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو مدان ومسجل في منطقة بالم باي بولاية فلوريدا، حسبما ذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” أمس الاثنين، التي أوضحت، ايضاً، أنه أُعتقل في مقاطعة بريفارد.

 وأضافت الصحيفة أن 44 امرأة على الأقل كانوا ضحايا للسفاح في الفترة من مايو 1981 إلى فبراير 1986، حيث كان المغتصب يقتحم المنازل والشقق وهو يستخدم كيساً أو قميصاً لإخفاء هويته.

وفحصت الشرطة خلال الفترة السابقة المئات من المتهمين المحتملين، وطاردوا العشرات من الخيوط في القضية، ولكن لم يتمكنوا من القبض عليه.

وكان من بين الضحايا ، مدرسات وعارضات أزياء ومضيفات طيران ومديرات وموظفات دعاية وطالبات، حسبما ذكرت ”هيرالد”.

وكان المغتصب يعتدي على ضحاياه بسرعة بعد التهديد بسكين، وفي بعض الهجمات، سرق نقود.

ولم يتضح بعد كيف تمكنت الشرطة من الوصول إلى كوهلر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 نوفمبر 2019

تفاصيل القبض على "سفاح التسعينات" بأمريكا

المزيد

22 يوليو 2019

بالفيديو والصور.. إيران تكشف تفاصيل القبض على 17 جاسوسا وعلاقتهم بأمريكا والإمارات

المزيد

15 فبراير 2018

بالفيديو.. تفاصيل ضبط سفاح فلوريدا

المزيد

24 مارس 2018

تفاصيل جديدة في قضية سفاح المكسيك

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كما نشرت "الرؤية" .. منخفض جوي وموجة باردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة شخص في عبري إثر انفجار اسطوانة غاز بأحد المطاعم

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة