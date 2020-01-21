وفد عسكري سعودي يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

مسقط - الرؤية

زار وفد من دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية، أمس، مجلس الدولة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

وكان في استقبال الوفد المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي والمكرم الدكتور راشد بن سالم البادي والمكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي أعضاء المجلس، وذلك بمبنى المجلس بالبستان. وفي بداية اللقاء، رحّب المكرم سعيد البوسعيدي بالوفد، منوّهاً بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون القائم بينهما، مؤكداً حرص قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتمنى البوسعيدي للزيارة أن تحقق أهدافها المرجوة، مبرزا في هذا الصدد أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وقدّم البوسعيدي نبذة عن مسيرة الشورى في السلطنة، مشيرا إلى أنّ مجلس الدولة يسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، إضافة إلى الإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

من جانبه، عبّر رئيس وفد دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية، العميد الركن سعيد بن سعد القرني عن شكره وتقديره للمكرمين أعضاء المجلس على حسن الاستقبال، معرباً عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة السلطنة، ومشيداً في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات. وشاهد الوفد الزائر فيلما وثائقياً عن مجلس الدولة، كما تجول في مبنى المجلس، وتعرف على مرافقه المختلفة.