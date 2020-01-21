الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
16 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

وفد عسكري سعودي يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:58 ص بتوقيت مسقط

وفد عسكري سعودي يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

مسقط - الرؤية

زار وفد من دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية، أمس، مجلس الدولة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

وكان في استقبال الوفد المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي والمكرم الدكتور راشد بن سالم البادي والمكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي أعضاء المجلس، وذلك بمبنى المجلس بالبستان. وفي بداية اللقاء، رحّب المكرم سعيد البوسعيدي بالوفد، منوّهاً بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون القائم بينهما، مؤكداً حرص قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتمنى البوسعيدي للزيارة أن تحقق أهدافها المرجوة، مبرزا في هذا الصدد أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وقدّم البوسعيدي نبذة عن مسيرة الشورى في السلطنة، مشيرا إلى أنّ مجلس الدولة يسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، إضافة إلى الإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

من جانبه، عبّر رئيس وفد دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية، العميد الركن سعيد بن سعد القرني عن شكره وتقديره للمكرمين أعضاء المجلس على حسن الاستقبال، معرباً عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة السلطنة، ومشيداً في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات. وشاهد الوفد الزائر فيلما وثائقياً عن مجلس الدولة، كما تجول في مبنى المجلس، وتعرف على مرافقه المختلفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أكتوبر 2019

وفد عسكري سوداني يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

المزيد

26 فبراير 2018

وفد "العلوم التطبيقية" الألمانية يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

المزيد

16 أبريل 2019

وفد عسكري إيراني يتعرف على أدوار مجلس الدولة

المزيد

28 أغسطس 2018

وفد عسكري هندي يتعرف على مرافق كلية الدفاع الوطني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

رائدات العمل العام بعبري يجددن العهد والولاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق

المحليات - أخبار

بالصور.. ماذا تعرف عن طريق الشرقية الجديد وأطول نفقين بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة