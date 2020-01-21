الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
16 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الرئيسي يستقبل قائد "مركز العمليات البحري الموحد"

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:56 ص بتوقيت مسقط

الرئيسي يستقبل قائد "مركز العمليات البحري الموحد"

مسقط - الرؤية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس العميد الركن بحري عيد عبدالله الكعبي قائد مركز العمليات البحري الموحد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

ورحّب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتمّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي كبير ضباط الأركان، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بقيادة البحرية السلطانية العمانية، وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 يونيو 2017

قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد الأسطول البحري الصيني

المزيد

02 يناير 2020

مدير عام العمليات العسكرية المدنية برئاسة الأركان المشتركة الكورية يزور مركز الأمن البحري

المزيد

09 مايو 2018

الأمين العام بـ"الدفاع" يستقبل قائد العمليات المشتركة البريطانية

المزيد

02 يناير 2020

قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة يستقبل مدير عام العمليات العسكرية الكورية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

رائدات العمل العام بعبري يجددن العهد والولاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق

المحليات - أخبار

بالصور.. ماذا تعرف عن طريق الشرقية الجديد وأطول نفقين بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة