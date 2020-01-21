الرئيسي يستقبل قائد "مركز العمليات البحري الموحد"

مسقط - الرؤية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس العميد الركن بحري عيد عبدالله الكعبي قائد مركز العمليات البحري الموحد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

ورحّب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتمّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي كبير ضباط الأركان، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بقيادة البحرية السلطانية العمانية، وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية.