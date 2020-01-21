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استرجاع 317 ألف ريال للمستهلكين في البريمي

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:54 ص بتوقيت مسقط

استرجاع 317 ألف ريال للمستهلكين في البريمي

البريمي - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من استرجاع أكثر من 316.9 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال العامين 2018 و2019 بحسب تقرير المؤشرات الإحصائي للإدارة، وذلك في إطار الجهود المبذولة في حل الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين بالتسوية الودية.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 263551 ريالا، يليه قطاع السيارات وخدماتها بإجمالي 17862 ريالا، أما في قطاع محلات الأثاث والمفروشات فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 11564.9 ريال عماني، يليه قطاع الخدمات أخرى بحوالي 7804 ريالات، وفي قطاع المقاولات ومواد البناء تم استرجاع 4063 ريالا.
كما تم استرجاع 3686.3 ريال عماني بقطاع الأجهزة الكهربائية، في حين تم استرجاع 2047 ريالا عمانيا في قطاع قطع الغيار و1925 ريالا في قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة، بينما تم استرجاع 639.1 ريال عماني في قطاع السلع الأخرى، يليه قطاع المطابخ بمبالغ مسترجعة بلغت 600 ريال عماني، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في بقية القطاعات 1760.5 ريال عماني.
وقال صالح بن راشد المربوعي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي إن الجهود مستمرة لحل قضايا المستهلكين بكافة الطرق المتاحة وفي مختلف المجالات التي تعنى بها الهيئة، مؤكداً على المزودين ضرورة الالتزام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

 

 

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