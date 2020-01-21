مذكرة تفاهم بين "الوطنية لتقنية السيارات" وأكاديمية فولت للتدريب



مسقط - الرؤية

وقعت الكلية الوطنية لتقنية السيارات مذكرة تفاهم مع أكاديمية فولت للتدريب بالمملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال التعليم والتدريب المهني. ووقع من جانب الكلية عميدها حاجي بن فقير محمد البلوشي ومن جانب الأكاديمية المهندس عليان الهويدي رئيس مجلس إدارتها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة في مجال التعليم والتدريب بحيث تعمل أكاديمية فولت للتدريب كمزود خارجي للخدمات التدريبية للكلية، وتقديم دورات مهنية عالية الجودة تتعلق ببرامج التعليم والتدريب المهني خاصة في السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. وتحقيق قيم ونتائج إيجابية ملموسة وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كذلك يمكن للكلية الوطنية لتقنية السيارات الأستفادة من مدربي الأكاديمية للعمل كمدربين.

ولدى أكاديمية فولت للتدريب الأكاديمية المتخصصة في التدريب التقني والمتخصصة في صيانة السيارات الكهربائية والهايبرد ومجالات تكنولوجية أخرى خبرات عالمية في مجال التدريب وتصميم وتنسيق المناهج التدريبية المستندة على الكفاءة وحسب المعايير العالمية وهي مجهزة بأحدث التقنيات والمختبرات في مجال السيارات وكما أنّ الأكاديمية تحتوي على عدد كبير من سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية بالكامل والمخصصة لأغراض التدريب العملي. وتوفر الكلية الوطنية لتقنية السيارات برامج وتخصصات تقدم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الحديثة في مجال المركبات وتوفير المعرفة المهنية والمهارات التخصصية المطلوبة لتنمية الكوادر البشرية في القطاع.